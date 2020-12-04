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    FT: Kamu bankalarından borç alamayıp eurobond ihraç eden İmamoğlu'nun yatırım finansmanı için umudu küresel piyasalarda

    © Fotoğraf : İBB TV
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012041043342852-ft-kamu-bankalarindan-borc-alamayip-eurobond-ihrac-eden-imamoglunun-yatirim-finansmani-icin-umudu/

    Kamu bankalarından borç alamayan İBB'nin eurobond ihracına dair haber yapan ve İmamoğlu'nun görüşlerini alan Financial Times, yabancı yatırımcıların Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u gelirden yoksun bırakabileceği şüphesini aktardı. Londralı bir finansçı, "Asıl risk, Erdoğan'ın İstanbul'u borçlarını ödeyemez duruma düşürüp düşürmeyeceği" dedi. 

    Londra merkezli ekonomi gazetesi Financial Times (FT), ilk kez eurobond ihraç eden İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. 

    FT, "İstanbul Belediye Başkanı yatırımı finanse etmek için küresel pazarlardan medet umuyor" başlıklı haberinde, 'Türkiye'de kamu bankalarından destek alamamanın en büyük şehir belediyesini ilk eurobond tahvil satışına  yönlendirdiğine' dikkat çekerek ekledi:

    "İstanbul'un muhalefet partili belediye başkanı, Türkiye'nin kamu bankalarından finansman bulamamanın şehri bu hafta ilk eurobond satışına itmesi sonrası uluslararası finans piyasalarından yararlanmaya devam edecek." 

    Gazete, 'Türkiye'nin en büyük metropolisini yönettiğini ve ülkenin en tanınan muhalefet kişiliği olduğunu' dile getirdiği İmamoğlu'nun ilk tahvil ihracına yüksek talepten memnuniyetini ifade ettiğini ve elde edilen gelir sayesinde 4 metro hattının inşaatına başlanacağını duyurduğunu aktardı. 

    Tahvillere 2.5 milyar dolarlık talep gelmesi sonrası FT'ye konuşan İmamoğlu, "Bu, bizim için olumlu bir deneydi. Mevcut küresel finansal koşullarda başarılı olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

    İmamoğlu'nun tehlikeli bir fay hattının üzerinde bulunan 16 milyon nüfuslu şehrin depreme hazırlık çalışmalarının yanısıra ulaşım, su ve atık su yatırımlarını finanse edebilmek için gelecek yıl yine uluslararası piyasalara yönelme temennisini aktaran FT, "İki metro ve bir tramvay hattının  finansmanına 360 milyon euro daha toplamak için hükümetten onay talep etmiş bulunan belediye, gelecek yıl yeni tahviller çıkarmayı düşünüyor" diye yazdı.

    '50 yaşındaki İmamoğlu'nun geçen yıl muhalefet ittifakının yerel seçimleri kazanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirdeki 25 yıllık hakimiyetini sona erdirdiğini' hatırlatan FT, 'Mart 2019 seçimlerini muhalefetin İstanbul'da az farkla kazanması üzerine Erdoğan'ın yeniden seçim dayatmasının, bu yıl 3.3 milyar dolarlık bütçesi olan belediyenin siyasi ve ekonomik önemine işaret ettiğini' dile getirdi. 

    'Erdoğan'ın hamlesinin geri tepmesiyle üç ay sonra tekrarlanan seçimi ezici çoğunlukla kazanan İmamoğlu'nun 18 ay önce göreve gelmesinden beri şehri yönetme çabalarını engellemeye yönelik girişimlerle sık sık karşılaşmaktan şikayetçi olduğunu' ifade eden FT, ülkenin kamu bankalarının belediyeye borç vermeyi reddettiğini vurgulayarak, İmamoğlu'nun bu sorunun 'maalesef hala devam ettiğini' söyleyip "Bunun siyasi bir karar olduğu çok net" dediğini belirtti. 

    Martta Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik krizin vurduğu insanlara yardım etmek için bağış kampanyaları başlattıklarını, ama hükümetin bunları yasadışı ilan ettiğini hatırlatan FT, İmamoğlu'nun halkın bağışladığı 6.5 milyon liranın hala devletin banka hesaplarında dondurulmuş durumda olduğunu söyleyerek "Bu yanlıştır ve vicdanlarına dert olmalıdır" dediğini aktardı.

    FT, "Yine de ülkenin sermaye piyasaları kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, belediyeye yüzde 6.6'lık nihai getiri sağlayan beş yıllık eurobond çıkarma izni vererek bazı yabancı yatırımcıları şaşırttı" yorumunu yaparken, İmamoğlu da "Bunun ilişkilerin düzelmekte olduğu anlamına geldiğini umuyorum. Onay vermek onlar için yapılması doğru olan şeydi, doğal olan şeydi. Onlara müteşekkiriz" dedi. 

    'Ancak Erdoğan-İmamoğlu ilişkilerinin gerilimli olduğunu, anketlere göre ulusal seçimde rakip olması halinde Cumhurbaşkanı'na ciddi tehdit teşkil edebilecek İmamoğlu'nun Türkiye'nin liderinin uzun zamandır ısrar ettiği Kanal İstanbul ihtirasına yüksek sesle karşı çıktığını, projeye karşı poster kampanyası başlatan İmamoğlu'na İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma açtığını' sıralayan FT, şöyle devam etti:

    "Yabancı yatırımcılar çarşamba günkü tahvil ihracına katılıp katılmamayı düşünüp taşınırken, bazıları Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u gelirden yoksun bırakmak isteyebileceğini sorguladı. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 30'unu yaratan şehir, büyük vergi gelirleri meydana getirirken, bunların çoğunlukla merkezi olarak toplanıp yeniden dağıtılması, şehri hükümet baskısına karşı savunmasız bırakıyor."

    FT'ye konuşan Londralı bir finansçı, "Asıl risk, Erdoğan-İmamoğlu ilişkisi ve Erdoğan'ın İstanbul'u temerrüde düşmeye zorlamayı isteyip istemeyeceği" dedi. 

    İmamoğlu ise buna ihtimal vermediğini söyleyerek "Bazı olumsuz şeyler tecrübe ediyoruz. Ama sağlam demokratik temeli olan bu ülkede bazı kanallar asla bloke edilemez" diye konuştu.

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