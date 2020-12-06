MSB: 15 Temmuz 2016'dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen 28 operasyonda 58 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve IKBY arasında imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz" denildi.

FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personelin ihraç edildiği, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari sürecin devam ettiği kaydedildi.