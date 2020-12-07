İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu, şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim."

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM bütçe konuşmasında bir kez daha şahsımla ilgili asılsız değerlendirmelerde bulunmuştur. Diğer değerlendirmeleri arasında sözü edilmez ama yine de kayıt düşmek istedim. İyi akşamlar... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 7, 2020

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