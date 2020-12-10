Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

Katıldığı bir televizyon programı esnasında rahatsızlanan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaştı. Ceyhan, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.