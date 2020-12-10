Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

Canlı yayın sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" ifadelerini kullandı.
Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla. pic.twitter.com/6Hdd6cjbNa— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 10, 2020
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