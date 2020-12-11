Kayıt
15:26 11 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan CHP'ye: Hesabını vereceksiniz

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 742
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383349_0:0:2808:1579_1200x675_80_0_0_9df6568297cd08e98d655421fabe6cc2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012111043382975-erdogan-projelerimizi-hedef-alan-her-saldirinin-gerisinde-sinsi-ve-alcakca-bir-niyet-vardir/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aslında hiç girmek istemediğim bir hususa CHP yönetiminin davranışları nedeniyle girmek istiyorum. Bu CHP'deki taciz, tecavüz ve yolsuzluk furyasıdır. Türkiye'nin ikinci partisinin bu hale gelmesinden biz utanç duyuyoruz" dedi.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına canlı bağlantı ile katıldı. CHP'deki taciz iddialarına ilişkin konuşan Erdoğan, "CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir davranışa başvuruyor. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz." dedi.

    Erdoğan, CHP'nin doğrudan savunma sanayisindeki atılımları hedef aldığını belirterek bunu 'beşinci kol faaliyeti' olarak nitelendirdi.

    Erdoğan'ın konuşması şu şekilde: 

    - Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her yönden zor ve ilginç bir yıl olarak kayda geçirecektir. Benzeri görülmemiş olayları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'ye nasıl başladığını sadece rakamlar ile anlayamayız.

    - 83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. 

    - Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır.

    'CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu uluslararası yatırımcılar'

    - CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar. Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.

    - CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu uluslararası yatırımcılardır. CHP'nin başındaki zatın İngiliz, Fransız yatırımcılara ses çıkarmayıp, Katarlı olunca ses çıkarması bunların ruhuna sinmiş faşizmin işaretidir. Uluslararası yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemiz ekonomisi baltalamayı, mümkünse tümden yıkmayı hedefliyorlar. 

    - Kılıçdaroğlu artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilimin konusu haline gelmiştir. 

    'Önlerine geleni tacizci, tecavüzcü diye suçlayan, kendi partilerindeki rezillikleri örtmeye çalışan bunlar değil mi?'

    - Aslında hiç girmek istemediğim bir hususa CHP yönetiminin davranışları nedeniyle girmek istiyorum. Bu CHP'deki taciz, tecavüz ve yolsuzluk furyasıdır. Türkiye'nin ikinci partisinin bu hale gelmesinden biz utanç duyuyoruz. Bunların araştırılması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Çoğu gerçek olmayan haberleri üzerinden ortalığı karıştıran sözde kadın hakları savunucularının sessizliği de manidardır. Parti teşkilatındaki taciz, tecavüz ve hırsızlık konusu hakkında tek laf etmiyor.

    - İl Başkanının bunların üstünü örtmesi konusunda da en ufak söz etmiyor. Bunların buz dağının görünen kısmı olduğu görülüyor. Derine inildikçe daha neler çıkacak. Her gün yeni bir itiraf ve itham ile karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir davranışa başvuruyor. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz.

    - Buradan CHP'ye sesleniyorum, bu taciz, tecavüz olayına karışan kim varsa ipliğini pazara çıkaracaksınız. Aksi halde tüm CHP'lilerin üstüne gölge düşer. Biz buna rıza göstermeyiz. Onların hakkını, hukukunu korumak için takipçisi olacağız. Bu kepazeliklerin üstüne kararlılıkla gitmenizi ve milletimizle paylaşmanızı istiyorum.

    - Önlerine geleni tacizci, tecavüzcü diye suçlayan, kendi partilerindeki rezillikleri örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunca kamburla insan içine çıkamazlar.

    - Hangi çirkinliklerini, hangi ihanetlerini yüzlerine vurursak vuralım Yarabbi Şükür deyip yollarına devam ediyorlar.

     'Yaptırım gündemi fayda sağlamaz'

    Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar.

    - ABD ve AB ile iki tarafın da görmezden gelemeyeceği köklü ilişkilerimiz var. Yaptırım gündemi fayda sağlamaz. 

    Etiketler:
    Katar, Kemal Kılıçdaroğlu, Yaptırım, AB, Taciz, CHP, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yeryüzü Fotoğrafı Yarışması'nda Mekan kategorisinin kısa listesine giren Çinli fotoğrafçı Wang Wenwei'nin Kutsal Diyar Seda isimli fotoğrafında Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan ve dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken Seda Wurong Budist Okulu görüntülendi
    2020 Yeryüzü Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    ABD’den Rusya ve Çin’den teçhizat satın alan ülkelere yaptırım tehdidi
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet