Erdoğan'dan CHP'ye: Hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına canlı bağlantı ile katıldı. CHP'deki taciz iddialarına ilişkin konuşan Erdoğan, "CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir davranışa başvuruyor. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz." dedi.

Erdoğan, CHP'nin doğrudan savunma sanayisindeki atılımları hedef aldığını belirterek bunu 'beşinci kol faaliyeti' olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

- Yaklaşık 3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi her yönden zor ve ilginç bir yıl olarak kayda geçirecektir. Benzeri görülmemiş olayları yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'ye nasıl başladığını sadece rakamlar ile anlayamayız.

- 83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor.

- Savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Projelerimizi hedef alan her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır.

'CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu uluslararası yatırımcılar'

- CHP’nin başındaki zat ve yönetiminin son dönemde tüm mesailerini harcadıkları konulara bir bakın. İnsansız hava araçları projemize saldırıyorlar, motor projemize saldırıyorlar, helikopter projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar. Milletimizin asla şunu akıllarından çıkarmamalarını istiyoruz. Savunma sanayimize saldırılar masum değildir. Alçakça ve sinsice bir plan vardır. Başka devletler adına yürütülen bir beşinci kol faaliyetidir.

- CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konu uluslararası yatırımcılardır. CHP'nin başındaki zatın İngiliz, Fransız yatırımcılara ses çıkarmayıp, Katarlı olunca ses çıkarması bunların ruhuna sinmiş faşizmin işaretidir. Uluslararası yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemiz ekonomisi baltalamayı, mümkünse tümden yıkmayı hedefliyorlar.

- Kılıçdaroğlu artık siyaset biliminin konusu olmaktan çıkmış, başka bir bilimin konusu haline gelmiştir.

'Önlerine geleni tacizci, tecavüzcü diye suçlayan, kendi partilerindeki rezillikleri örtmeye çalışan bunlar değil mi?'

- Aslında hiç girmek istemediğim bir hususa CHP yönetiminin davranışları nedeniyle girmek istiyorum. Bu CHP'deki taciz, tecavüz ve yolsuzluk furyasıdır. Türkiye'nin ikinci partisinin bu hale gelmesinden biz utanç duyuyoruz. Bunların araştırılması, suçluların cezalandırılması konusunda en küçük bir adım atmıyorlar. Çoğu gerçek olmayan haberleri üzerinden ortalığı karıştıran sözde kadın hakları savunucularının sessizliği de manidardır. Parti teşkilatındaki taciz, tecavüz ve hırsızlık konusu hakkında tek laf etmiyor.

- İl Başkanının bunların üstünü örtmesi konusunda da en ufak söz etmiyor. Bunların buz dağının görünen kısmı olduğu görülüyor. Derine inildikçe daha neler çıkacak. Her gün yeni bir itiraf ve itham ile karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığından çıkıp temizlenmek yerine akıllara ziyan bir davranışa başvuruyor. Her tecavüzün hesabını vereceksiniz, her tacizin hesabını vereceksiniz, her hırsızlığın hesabını vereceksiniz.

- Buradan CHP'ye sesleniyorum, bu taciz, tecavüz olayına karışan kim varsa ipliğini pazara çıkaracaksınız. Aksi halde tüm CHP'lilerin üstüne gölge düşer. Biz buna rıza göstermeyiz. Onların hakkını, hukukunu korumak için takipçisi olacağız. Bu kepazeliklerin üstüne kararlılıkla gitmenizi ve milletimizle paylaşmanızı istiyorum.

- Önlerine geleni tacizci, tecavüzcü diye suçlayan, kendi partilerindeki rezillikleri örtmeye çalışan bunlar değil mi? Bunca kamburla insan içine çıkamazlar.

- Hangi çirkinliklerini, hangi ihanetlerini yüzlerine vurursak vuralım Yarabbi Şükür deyip yollarına devam ediyorlar.

'Yaptırım gündemi fayda sağlamaz'

- Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar.

- ABD ve AB ile iki tarafın da görmezden gelemeyeceği köklü ilişkilerimiz var. Yaptırım gündemi fayda sağlamaz.