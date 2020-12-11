CHP'li belediyeden işçilere yüzde 70 zam

Artvin'in Şavşat Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası CHP'li Belediye Başkanı Nihat Acar, işçilere yüzde 70 oranında zam yaptı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Artvin'in Şavşat Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmelerde rekor bir zamma imza atıldı.

Belediye Başkanı Nihat Acar ile Belediye İş Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Kaspar arasında yapılan görüşmeler sonucunda işçilere yüzde 70 zam yapıldı.

Toplu sözleşme kapsamında en düşük günlük yevmiye 150 TL'ye yükselirken, diğer yevmiyeler ise 170 TL'ye yükseldi. 2600 TL olan maaşlar ise ortalama yüzde 70 zamla 4.400 TL'ye çıktı.

İşçilere ayrıca 60 gün ikramiye, dış birimlerde çalışanlara 250 TL sorumluluk parası, şoför ve operatörlere 150 TL, Ramazan Bayramı'nda 500 TL, Kurban Bayramı'nda 750 TL, giyim yardımı olarak da 500 TL olarak verileceği belirtildi.

'Emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretlerden tasarruf olmaz'

İşçilerin de katıldığı törende atılan imzalar sonrasında açıklama yapan Belediye Başkanı Acar, gelecek yıllarda maaşları daha da iyileştirmek için söz verdi:

"Günümüz koşullarında yeterli olmasa da imkanlarımızı zorlayarak sendikayla anlaşmaya vardık. İlerleyen zamanlarda imkanlarımız düzeldikçe daha da iyileştireceğiz. Emekçilerin alın terinin karşılığı olan ücretlerden tasarruf olmaz. Şavşat’ın yükü bu arakadaşlarımızın omuzlarında” dedi.

Belediye İş Sendikası Rize Şube Başkanı Kaspar ise, "Yılların emek sömürüsünün ortadan kaldırıldığı, emeklerinin karşılığının alındığı bir sözleşme oldu” diye konuştu.