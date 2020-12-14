Annesi tarafından Ukrayna'ya götürülen kızına kavuştu: 'Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim'

Türk baba Aytaç Atasoy, Ukraynalı eşinin ülkesine götürdüğü kızına kavuştu. Bu süreçte devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Atasoy, "Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı" dedi.

İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre Aytaç Atasoy'un Ukraynalı eşi Olena Mehoda, 2016 yılında "Tatil yapmak istiyorum" diyerek kızları şu anda 6 yaşında olan Amira Doğa Atasoy'u yanına alarak ülkesine gitti.

Eşinin gidişinden iki hafta sonra ne zaman döneceğini soran baba Aytaç Atasoy, dönmeyeceklerini öğrenince, kızını almak için Ukrayna’ya gitti.

Atasoy öncearacılığı ile Türk vatandaşı kızının iadesi için dava açtı. Mahkeme, 2017 yılının aralık ayında Amira'nın babasına iadesini reddetti. Karar temyize götürüldü.

Mahkeme kararına rağmen Ukraynalı yetkililer, annesi ile çocuğun nerede yaşadığını bulamadı. Baba Aytaç Atasoy son çare olarak geçtiğimiz ekim ayında Ukrayna Başbakanlık Sarayı önünde sesini duyurmayı denedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşan Atasoy, Erdoğan aracılığıyla Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüştürüldü. Küçük kızın yaşadığı adres saptandı ve dedektiflerin takibi sonucu icra memurları, avukatlar aracılığıyla küçük kızı alarak babasına teslim etti.

Kızına kavuşan baba Aytaç Atasoy, Kuşadası'na bağlı Davutlar’daki yazlığına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Atasoy, "Kızıma kavuştum. Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ederim. Beni ve kızımı sahipsiz bırakmadı. Umarım kızımla beraber yüz yüze kendisine teşekkür etme fırsatı bulurum" dedi.

Amira Doğa Atasoy'un babaannesi Songül Atasoy ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız üzerimize güneş gibi doğdunuz. Her gün göz yaşı döktüm. Her gün torunumdan haber almak için bekledim. Ellerinizden öperim" diye konuştu.