Canlı yayında mide kanaması geçiren Prof. Dr. Ceyhan taburcu edildi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçtiğimiz hafta CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi. 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edilen Ceyhan, koronavirüse karşı vatandaşları uyardı.

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, "Önlemleri azaltmak için acele etmemeliyiz. Günlük vaka sayısında azalmanın tek başına bir önemi yoktur. Önemli olan günlük iyileşen sayısının günlük vaka sayısının üzerine çıkması ve orada uzun süre tutulmasıdır" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izolasyon uygulanmalıdır" ifadesini kullandı.