Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor

Türkiye'nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin menşeli aşı için geri sayım başladı.

Çin'den gelecek 50 milyon doz aşı, önce uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında, Türkiye'ye ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi incelenecek.

Aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanması üzerine veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek. Türkiye'nin standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

'3 kişilik ekip günde 200 kişiyi aşılayacak'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. İlhan, toplumda bazı grupların aşılamanın dışında bırakılacağını belirterek, "Ülkemizde günde aşağı yukarı 1.5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. Aşılama ekiplerinin 3 kişiden oluşması öngörülüyor. 3 kişilik bir ekip günde 200'ün biraz üzerindeki kişiye aşı yapabileceği ön görülmekte. Böyle yapıldığı zaman da günde 1.5 milyon civarında kişiye aşı yapabilecek gibi gözüküyoruz. 18 yaş altı gençlerimiz, çocuklarımız, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılamaya tabi olmayacaklar. Son 4-6 ay içinde koronavirüs geçirenler de aşılamaya ilk planda tabi olmayacak" dedi.

'Hazirana kadar 65 milyonun aşılanması planlanıyor'

Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de aşılamanın her yerde aynı anda başlayacağını belirterek, şunları söyledi: