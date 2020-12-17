Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin yaptırım kararı hukuken de siyaseten de yanlış bir adım" dedi. Kararın tek taraflı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin egemenlik haklarına saldırı" ifadesini kullandı.