Kayıt
16:21 23 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    köpek - ses telleri kesilen hayvanlar

    Ankara'da bulunan köpeklerin ses tellerinin kesildiği raporla kesinleşti: Hasar kalıcı

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1043451027_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_cfe3dce1c372feba15fa3757b0df4214.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012231043451099-ankarada-bulunan-kopeklerin-ses-tellerinin-kesildigi-raporla-kesinlesti-hasar-kalici/

    Ankara'da ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 68 köpeğin ses tellerinin kesildiği üniversite raporuyla kesinleşti. Köpeklerden 4'ünde yapılan incelemeyle hazırlanan raporda hayvanların ses tellerine yönelik birden fazla operatif girişimde bulunulduğu ve ses kaybının kalıcı olduğu belirtildi.

    Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 2 Aralık'ta bir apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpeğe, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

    Kafeslerin içinde kötü koşullarda ticari amaçla tutulan ve gürültü çıkarmamaları için ses tellerinin kesildiği ileri sürülen hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

    Bakım ve tedavileri yapılan, ayrıca sahiplendirilmeleri için çalışma başlatılan köpeklerin ses tellerinin kesilip kesilmediğinin belirlenmesi için de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesince inceleme yapıldı. Köpeklerden 4'ü üzerinde ayrıntılı muayene ve inceleme yapılarak hazırlanan rapor ile köpeklerin ses tellerinin kesildiği kesinleşti.

    Ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulmuş

    Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytun Okan Şenel ve Araştırma Görevlisi Dr. Yusuf Şen tarafından hazırlanan raporda köpeklerin ses tellerine yönelik operatif girişimde bulunulduğu, hayvanların hiçbirinde ses tellerinin olmadığı belirtildi.

    Operasyonun sadece ses telleri ile sınırlı tutulmadığı, gırtlağın girişinde sağlı sollu olarak yer alan 'arytenoid' kıkırdakların büyük oranda deforme edildiği belirtildi. Operasyon için gırtlak bölgesine ağız boşluğu içinden yaklaşıldığı, yutak ve gırtlak bölgesinde şiddetli doku hasarı oluşturan ve yüksek düzeyde ağrıya neden olan standart dışı operatif uygulamalar yapıldığına dikkat çekildi.

    'Birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek'

    Hayvanların söz konusu operasyonu birden fazla kez geçirdiğine dair bulguya ulaşmanın olanaklı olmadığı, ancak bölgedeki deformasyon dikkate alındığında, her bir hayvanın birden fazla sayıda cerrahi girişime maruz kalmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilerek, "Oluşturulan fiziksel hasarın ve ses kaybının kalıcı olduğu, üst solunum yollarında kalıcı hasar bulunduğu için hayvanların enfeksiyonlara ve diğer pek çok sağlık riskine yatkın olduğu, genel sağlık durumlarının zayıf olduğu, maruz kalınan uzun süreli travma ve geçirilen süreçte çevresel uyaran azlığı nedeniyle davranış terapisine gereksinim olduğu, hayvanların geri kalan yaşamları boyunca yakın gözetim altında ve özel ilgi ile bakımlarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu kanaatine varılmıştır" ifade edildi.

    'Fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip' 

    Raporda, ses tellerine müdahalenin hayvanlardaki olumsuz etkisine de yer verildi. Söz konusu operasyonun uygulama yapılan bölgenin hassasiyeti nedeniyle uzun süreli ve şiddetli ağrıya neden olduğu, ağrının hayvanın yeterli düzeyde solunum yapmasına engel olduğu gibi, besinleri yutmakta zorluk çekmesi ya da solunum yoluna kaçırması riskini de doğurduğu kaydedildi. Ayrıca ses tellerinin işlevsiz kılınmasına yönelik cerrahi operasyonun, köpeklerde fiziksel ve psikolojik pek çok olumsuz sonuç doğurma potansiyeline sahip olduğu, uygun bilimsel yöntemle gerçekleştirildiğinde dahi hayvan gönenci açısından sakınca teşkil ettiği belirtilerek, "Bunun için yurdumuzda ses tellerine yönelik tedavi edici olmayan cerrahi girişimler bütünüyle yasaklanmış durumdadır" denildi.

    Hayvanları uygunsuz koşullarda beslediği için para cezası uygulanan Cangül Ç. hakkında bu rapor doğrultusunda adli işlem de yapılacağı belirtildi.

    İlgili konular:

    Bacakları kesilen Pamuk'a protez takılacak: 'Normal bir köpek gibi hayatını sürdürmesi mümkün değil'
    12 köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
    Etiketler:
    Köpek, Yusuf Şen, Aytun Okan Şenel, Ankara, Keçiören Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Üç saatten fazla süren yarışma boyunca gece kıyafetleri, ardından her bir yarışmacının temsil ettiği şehirlerin yöresel kıyafetleri ve mayolar gösterildi. Fotoğrafta: Fransa Güzeli 2021 Amandine Petit (solda) ve başka yarışmacılar
    Fransa'da koronavirüs gölgesinde güzellik yarışması: Zafer, tıp fakültesi öğrencisinin oldu
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet