Habertürk: Çin aşısı Türkiye'ye geldi

Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısı Sinovac'ı taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği iddia edildi.

HaberTürk televizyonunda yayınlanan 'Ebru Baki ile Para Gündem' programında öne sürülen iddiada, aşıları taşıyan uçağın sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği söylendi.

Haberde ayrıca, aşılama işleminin yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere başlayacağı ve sürece ilişkin detayların ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanacağı belirtilmişti.