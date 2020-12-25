Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya getirilen uçuş yasağı kaldırıldı

THY'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya uçuş yapılabilecek ancak Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye istisnalar haricinde uçuş izni verilmeyecek.

Geçen hafta yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni bir türünün İngiltere'de ortaya çıkarak Avrupa'ya yayılmasını takiben Türkiye, bir dizi ülkeye uçuş yasağı getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen pazar günü yaptığı açıklamada İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması yönünde karar alındığını bildirdi.

Türk Hava Yolları'ndan () yapılan açıklamada, artık Türkiye'den İngiltere ve Danimarka'ya uçuşların yapılabileceği ancak Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye istisnalar haricinde uçuş izni verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, "Türkiye'den Birleşik Krallık veya Danimarka'ya seyahat edecek yolcularımız için yolcu kısıtlaması bulunmamakla birlikte, ilgili ülkelerin yolcu kabul kural ve koşulları IATA tarafından sağlanan seyahat sayfasından veya Star Alliance tarafından sağlanan seyahat bilgilendirme sayfasından öğrenilebilir" denildi.

​'PCR testi zorunlu tutulacak'

"Türkiye Cumhuriyeti pasaportlular, Türkiye'de oturum izni bulunanlar, devlet yetkilileri ve diplomatik personel; Birleşil Krallık/Danimarka çıkışlı Türkiye varışlı sehayat gerçekleştirebilirler" ifadeleri yer alan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye giriş için havalimanına varış akabinde PCR testi yapılması zorunludur. Yapılacak testin ardından, ülkeye giriş yaparak beyan edilen ikamet adresine gidilerek 7 günlük izolasyona girilmesi gerekmektedir. 7. günün sonunda yeniden yapılacak PCR testinin negatif çıkması haline kişisel izolasyon sona erecektir. Pozitif test sonucu alınması halinde filyasyon ekipleri devreye girecek ve durum yakın takibe alınacaktır."