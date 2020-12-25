Koronavirüs tedavisi gören Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi görüyor.

İHA'nın haberine göre yaklaşık 40 gündür hastanede yatan Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

16 Kasım'da hastaneye kaldırılan Topbaş'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan oğlu Mustafa Ömer Topbaş, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" demişti.