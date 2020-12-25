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    Türkiye'de yerleşik her 2 yabancıdan biri kendi evinde oturuyor

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    Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita'nın araştırmasına göre, Türkiye'den ikamet alan 1,5 milyonu aşkın yabancının yarıya yakını kendi evinde oturuyor.

    Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya gayrimenkul satışında dönüm noktası olan Mütekabiliyet Yasası'nın 2013'te yürürlüğe girmesinin ardından bu alanda hızlı bir ivmelenme yaşandığını ifade etti.

    Yabancıların Ocak 2013'ten bu yana Türkiye'den aldığı konut sayısının 216 bine ulaştığını bildiren Akbal, 2013'te yıllık 12 bin düzeyinde olan yabancıya konut satışının, son 3 yılda yıllık 40 bin ortalamayı aştığını söyledi.

    İstanbul, Galata Kulesi
    © REUTERS / MEHMET CALISKAN
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    Akbal, artık İtalya, İspanya ve Fransa gibi yabancıların sıkça tercih ettiği ülkelerle yarışır hale gelen Türkiye'de konut satın alan yabancıların bunu hem yatırım hem de oturum için tercih ettiğini belirtti.

    Akbal, "TÜİK'in son verilerine göre, Türkiye'den ikamet almış yabancı sayısı 1 milyon 531 bin. Türkiye'deki hanelerde yaşayan ortalama nüfusun 3,3 olduğunu düşünürsek satın alınan bu 216 bin evde 750 bine yakın yabancının yaşadığını söyleyebiliriz. Özetle, her iki yabancıdan birinin Türkiye'de kendi evinde oturduğu araştırmamızın sonuçlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı.

    'İran ve Irak uyruklu vatandaşlar büyük oranda ikamet için alıyor'

    Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, son yıllarda başta vatandaşlık teşviki, yüksek döviz kuru, gayrimenkul yatırımının cazibesi, Türkye'deki konutların Avrupa ve benzeri ülkelere göre fiyat avantajının bulunması gibi sebeplerle yıllık bazda 50 bin virajına yaklaşıldığını söyledi.

    Geçen yıl 45 bin 483 olan yabancıya konut satış adedinin, bu yıl salgın nedeniyle 40 bin civarında gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu: 

    "Türkiye'den en çok konut alan milletlere baktığımızda başı İran ve Irak uyruklu vatandaşlar çekiyor. Açık ara önde olan bu iki ülke vatandaşlarının büyük oranda ikamet için aldığını biliyoruz. Ayrıca, bu iki ülkenin yanı sıra Orta Doğu vatandaşları da ağırlıkta... Biliyorsunuz bu ülkelerde aileler genellikle kalabalık oluyor. O yüzden rakamın daha yüksek bile olabileceğeini düşünüyoruz."

    Yabancıların en çok konut aldığı illerin başında İstanbul'un geldiğini, İstanbul'u, Antalya'nın takip ettiğini bildiren Akbal, Ankara, Bursa ve Yalova'nın yanı sıra son yıllarda Samsun ve Trabzon gibi Karadeniz illerinin de ön plana çıktığını söyledi.

    'Vatandaşlık alanların sayısı 7 bini geçti'

    Faruk Akbal, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te 2018'de yapılan değişiklik sonrası bu alanda taleplerin çok hızlı arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Aralarında Saint Kitts ve Nevis, Antigua ve Barbuda gibi Karayip ülkeleriyle, Tuvalu, Vanuatu gibi ada devletlerinin de olduğu 93 ülkeden 7 bin 312 kişi 250 bin dolara vatandaşlık aldı. Vatandaşlık hakkı, 19 Eylül 2018'de 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü. Kanun 1 milyon dolar şartını geçerli kıldığı zaman da 70 kişi vatandaşlık almıştı. 19 eylül sonrası rakam 7 bini aşmış oldu. En çok vatandaşlığı İranlılar, Afganlar ve Iraklılar aldı."

    Etiketler:
    Nevita International, Türkiye, Konut satışı, Konut, Yabancı
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