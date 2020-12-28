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    'CHP'li vekil Pınar Gültekin'in babasını arayıp davadan çekilmesini istedi' iddiası: Böyle bir şey mümkün değil

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    CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.

    Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, bir CHP'li vekilin Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili olarak baba Sıddık Gültekin'i arayarak 'şikayetinden vazgeçmesini istediğini' iddia etmişti. 

    Konuyla ilgili olarak Çekirge'ye yazılı açıklama gönderen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Pınar Gültekin cinayetine ilişkin yazınızı herkes gibi dehşetle okudum ve ürperdim. Yazıda bir Muğla milletvekilinin işaret ediliyor olması nedeniyle zan altında kalan 4 Muğla milletvekili olarak hızla görüntülü bir görüşmeyle bir araya geldik. Yazıyı değerlendirdik. Diğer 3 Muğla milletvekili arkadaşım davayla ilgilendiklerini ancak aileyle hiçbir zaman bir görüşme yapmadıklarını ifade ettiler. Yazınıza konu olan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’e taziye telefonu açan tek milletvekili olarak konuya açıklık getirmesi gerekenin ben olduğum kanaatine vardım" ifadelerini kullandı. 

    'Taziye için aradım, bahsi geçen ifadeleri kullanmadım'

    Girgin açıklamasında şunları kaydetti: 

    © AA
    Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde yapılan keşfe itiraz
    Ben, 22 Temmuz’da cenazenin Bitlis’in Hizan ilçesinde defnedilmesinin ardından 23 Temmuz günü saat 18.57 civarında cep telefonumdan kendisiyle 1-1.5 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmede yalnızca taziye dileklerimi ve olaydan duyduğum üzüntüyü ilettim. Yazıda bahsi geçen ifadeleri kullanmam mümkün değildir.

    'Oğlu canavarca cinayet işleyen Ayten Avcı ile olaydan sonra kesinlikle görüşmem olmadı'

    Oğlu canavarca bir cinayet işleyen Ayten Avcı ile de olaydan sonra ne yüz yüze bir görüşme ne bir mesajlaşma ne de bir telefon görüşmem kesinlikle olmamıştır. Bu olayı ve davayı ilk günden beri takip ediyoruz. Katilin hiçbir indirimden yararlanmadan en ağır şekilde cezalandırılması için Muğla milletvekilleri olarak elimizden geleni yapacağız. Bugünkü yazınız ışığında sizin gibi değerli bir gazeteciye konuya ilişkin olan biteni tüm açıklığıyla anlatma gereği hissettim. Saygılarımla.

    Ne olmuştu? 

    Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazmıştı.

    CHP Muğla milletvekilleri de, konuyla ilgili ortak açıklama yapacaklarını duyurmuştu. 

    Ailenin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili konunun araştırıldığını, gereğinin yapılacağını belirtti.

    Etiketler:
    Cinayet, Fatih Çekirge, Pınar Gültekin, Süleyman Girgin
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