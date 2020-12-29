Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz: Yılbaşı kritik eşik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yılbaşının kritik bir eşik olduğunu belirterek, "Tıpkı Kurban Bayramı'nda söylediğimiz gibi yılbaşı önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda yapılan hataları yapmamalı" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle alınan kapatma ve kısıtlama kararlarının etkisinin görülmeye başlandığını söyledi.

Vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında önemli düşüşler olduğunu ancak hâlâ her gün 250'den fazla canın yitirildiğini aktaran Doç. Dr. Kayıpmaz, tedbirleri gevşetmeyi konuşmak için erken olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Yılbaşındaki kapatmanın da önemli etkisi olacak. Burada tıpkı Kurban Bayramı'nda söylediğimiz gibi yılbaşı da önemli bir eşik. Dışarıda toplanmak yasak ama evlerde de bir araya gelmemeye özen göstermek durumundayız. Hem komşularımız hem akrabalarımız hem sevdiklerimizle uzaktan yeni yıla girmek durumundayız. Çünkü ev içinde, apartman içinde komşularla toplanma gerçekleştiğinde hastalık da kendini yaymak için fırsat bulacak. Maskesiz geçirilen süre arttıkça birçok kişinin hastalığı kapma ihtimali var. Ondan dolayı yılbaşı kritik bir eşik. Kesinlikle vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda yapılan hataları yapmamalılar" dedi.

Görevi başında yeni yıla girecekler olduğuna dikkat çeken Kayıpmaz, "Onların haricinde kalan kişilerin yılbaşını mutlaka hane halkıyla geçirmesi gerek. 3 komşunuzla bile bir araya gelseniz, 10 kişi arasında 1 kişi bile pozitif olsa geçireceğiniz birkaç saat içerisinde kalan birçok kişiyi enfekte etme riski var. Kendileri hastalığı hafif geçirse bile evde farklı hastalıkları olanlara bulaştırabilir. Bu kişiler ağır geçirebilir. O kişilerin yaşamını kaybetmesine istemeden de olsa neden olabilirler. Bu nedenle yılbaşını çok hassas biçimde geçirmemiz gerekiyor" diye konuştu.