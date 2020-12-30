SGK Yüksek Sağlık Kurulu, Kovid-19'u meslek hastalıkları arasına aldı

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Hizmetleri'nde ambulans şoförü olan Hasan Aslan'ın Kovid-19'dan ölümü meslek hastalığı sayıldı. SGK Yüksek Sağlık Kurulu, Kovid-19'un 'meslek hastalığı' olarak ilgili yönetmeliğe eklenmesi kararını oy birliğiyle aldı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis Hizmetleri'nde ambulans şoförü olan 42 yaşındaki Hasan Aslan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi meslek hastalığı sayıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu, "Listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir" kararını aldı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, Çankırı Devlet Hastanesi'nde uzman hekim, hemşire ve ebelerin evleri ile hastane arasında ulaşımını sağlayan şoför olarak çalışan Aslan, 17-18 Ağustos 2020 tarihlerinde iki PCR testi yaptırdı ve testleri pozitif çıktı.

23 Ağustos'ta koroner yoğun bakıma alınan Aslan, 27 Ağustos 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aslan’nın ölümünden önce koronavirüs testinin pozitif olduğu belirlendi. Aslan’ın ölümünün meslek hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruldu ancak SGK Ankara Sağlık Kurulu yapılan başvuruyu koronavirüs meslek hastalığı listesinde olmadığı için reddetti.

Ancak bu karara da itiraz edilince Ankara Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, nihai kararın verilmesi için dosyayı SGK Yüksek Sağlık Kurulu'na gönderdi. Kurul, Aslan’ın ölümünün meslek hastalığından olduğuna karar vererek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin 19. Maddesinin 2. Fıkrasında, bu listede yer almayan fakat görülen iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle kanıtlanması gereklidir. Hastalığın en uzun kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak alınır şeklinde belirtilmiştir. Bu bağlamda Kovid-19 hastalığının yükümlülük süresi için; hastalığın etkeni SARS-CoV-2 virüsünün kuluçka süresi olan 2-14 gün kabul edilmekle birlik içinde bulunduğumuz pandemi döneminin özel koşulları sebebiyle bu sürenin 30 güne kadar uzayabileceğine oy birliğiyle karar verildi.”

Çankırı hastanesinde 1997'den beri çalışan Aslan'ın ölümü üzerine verilen bu kararla birlikte 'listede yer almasa da iş ve görev gereği olarak bulaştığı kesin olarak saptanan diğer bulaşıcı hastalıklar da meslek hastalığı' sayılacak.

Bu karar sayesinde görevi başındayken koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarının meslek hastalığı nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini kanıtlaması daha kolay olacak. Sadece gerekli başvurunun 30 gün içerisinde yapılması büyük önem taşıyacak.