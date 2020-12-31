Trakya'da yılbaşı öncesi 9, Bursa'da 10 ton sahte içki ele geçirildi

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonlarda 9 ton 171 kilogram sahte içki ele geçirildi. Bursa'da da bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içkiye el koydu.

Trakya'da piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 10 günde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında bazı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 ton 171 kilogram sahte içki, 377 litre etil alkol, 605 şişe kaçak içki ve 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlarda 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 1 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Bursa'da yılbaşı öncesi bir çiftliğe baskın yapan polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan 10 ton sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.