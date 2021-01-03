Aile Bakanı Selçuk: 'SMA hastalığının tedavisi için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları ifade etti:
"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."
Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8.920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 3, 2021
"Önce insan" diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız.
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