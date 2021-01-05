Boğaziçi Üniversitesi protestosunda 16 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve "görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından dün protesto edildi.

Üniversitede yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları kapsamında, dün 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde 'Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz' başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden '2911 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarını işledikleri tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şüpheli 28 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendiği, İstanbul'da 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.