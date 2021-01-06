Erdoğan: Tedavi alamayan tek bir SMA hastamız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi alamayan bir tane bile SMA hastamız yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü AK Parti MYK toplantısında yaptığı açıklamada, SMA hastası çocukların ve ailelerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Erdoğan, "Aileler ve çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Biz tedavi konusunda hiçbir harcamadan çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi alamayan bir tane bile SMA hastamız yok. Bununla ilgili sosyal medyadaki yalanlarla mücadele konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın" dedi.

'Yıllık 2 milyar TL harcama yapıldı'

Erdoğan’ın SMA hastalarıyla ilgili yapılan çalışmaları aktarırken, "Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Gereken ne ise yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yapılan sunumda, Türkiye'de 1500'e yakın SMA hastasının olduğu ve yıllık 2 milyar TL harcama yapıldığı anlatıldı. Meclis Nadir Hastalıklar Komisyonu’nun raporunun da gündeme geldiği toplantıda, bazı MYK üyelerinin ALS, SMA, DMD, MS ve diğer nöromusküler hastalıklar için mevcut durumda var olan 'Nöromusküler Hastalıklar Merkezleri'nin etkin olarak çalışması ve 'evlilik öncesi SMA tarama programının' uygulamalara dahil edilmesi görüşünü dile getirdiği belirtildi.