AA: FETÖ'nün Bağdat ve Erbil sorumlusu Türkiye'ye iade edildi

'FETÖ'nün Bağdat sorumlusu' Salih Fidan ve 'Erbil sorumlusu' Samet Güre, Ukrayna'dan Türkiye’ye getirildi.

AA'nın haberine göre, Fidan ve Güre Ukrayna-Polonya sınırından illegal yollarla kaçarken yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile Güre'nin Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Ankara 1.Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY)' suçundan yakalama emri bulunan şahısların işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda devam ediyor.

Yakalananlardan Fidan’ın FETÖ’nün Irak-Bağdat sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi'nde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile birlikte Türkiye’den ayrıldığı ve bir daha dönmediği tespit edildi.

Güre’nin FETÖ’nün Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün yurtdışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye ait Erbil’deki Fezalar Eğitim Kurumu'nda Fizik öğretmeni olarak çalıştığı, 17-25 Aralık’tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı, etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde yer aldığı belirlendi.