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    Genç İşsizler Platformu: Her yıl 600 bin yeni mezun iş arayacak

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101071043529320-genc-issizler-platformu-her-yil-600-bin-yeni-mezun-is-arayacak/

    Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. Murat Kubilay, 2.4 milyon işsiz gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğunu belirterek, "3 yılın her birinde 600 bin mezun iş arayacak. Genç işsizlik sorununun sonuçlarıyla o zaman yüzleşeceğiz" dedi.

    Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, 15-34 yaş arasında yüzde 24.3'e ulaşan işsizlik oranında önümüzdeki yıllar için alarm zilleri çalmaya başladı.

    Genç İşsizler Platformu Sözcüsü ve ekonomist Dr. Murat Kubilay, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre 15-34 yaş arasındaki 2 milyon 429 bin işsiz gençten 961 bininin üniversite mezunu olduğuna dikkat çekti.

    Kubilay, "Önümüzdeki 3 yılın her birinde yaklaşık 500 bin lisans, 300 bin ön lisans ve 100 bin lisans üstü yeni mezun verilecek. Bu mezunların bir kısmının yeni bir diploma için eğitime döneceği ve bir kısmının da gönüllü çalışmak istemeyeceğini varsaysak bile her yıl yeni 600 bin mezunun iş aramaya başlayacağını söyleyebiliriz” dedi.

    Salgın nedeniyle devletin verdiği teşviklerin istihdamı artırmadığını ifade eden Kubilay, "Bu sadece mevcut çalışanların işsiz kalmasını önlüyor veya işsizlerin birkaç aylık güvencesiz işlerde çalışmasına neden oluyor. Bu nedenle Türkiye, 2018'de başlayan ekonomik buhran ve 2020'de patlak pandemi ile göze çarpmaya başlayan genç işsizlik sorununun asıl sonuçlarıyla önümüzdeki yıllarda yüzleşecek” diye konuştu.

    '5 yıllık sürede 2 yıllık yüksek okul mezunu mezunları 5.6 milyona yükseldi'

    Gençlerin 1 milyon 277 bininin iş gücünün içinde bile olmadığına dikkat çeken Kubilay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    • Daha doğrusu, bu gençler iş bulma umudunu kaybettikleri için artık iş aramıyorlar.
    • Aslında iş olsa çalışacak ve hatta yarı zamanlı ve düşük ücretli işleri de kabul edecek durumdalar ama iş yok.
    • Bu esnada Kredi Yurtlar Kurumu'nun borç tuzağına düşenleri ve birçok ailenin sınırlı tasarruflarını tükettiğini de unutmamak gerek.
    • 2015'in ilk çeyreğinden 2020 yılının aynı çeyreğine kadar geçen 5 yıllık sürede 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık yüksek okul mezunu (doktora mezunları da dahil) kişi sayısı 4.2 milyondan 5.6 milyona çıktı.
    • Yani işverenin yatırım ve istihdam isteksizliğine iş bulmak isteyen gençler eğitim düzeylerini artırarak karşılık verdiler.
    • Ancak istihdam yaratmayıp sadece dış açık yaratarak yoksullaştıran büyüme sonucunu veren ekonomi modelinden ötürü bu çabalar da istenen sonucu veremedi.

    '5 yılda özel sektör istihdamı hiç artmadı'

    Dr. Kubilay, emek piyasasında büyük sorunlar olduğunu, bundan en çok zarar genç ve iş gücüne yeni katılanların zarar gördüğünü vurguladı.

    Kubilay, "2015'in ilk çeyreğinden 2020'nin ilk çeyreğine kadarki 5 yılda pandemi olmamasına ve ekonomi büyümesine rağmen özel sektör istihdamı hiç artmadı” dedi.

    Etiketler:
    Ekonomi, İstihdam, gençler, Üniversite, Sözcü gazetesi, Genç İşsizler Platformu, Murat Kubilay, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, İşsizlik, Türkiye
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