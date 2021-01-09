Medyumun evine üçüncü baskın: Hayvan beslemekten men edildi

Ankara'da medyum olarak tanınan Sadiye Servet G.'nin evine üçüncü kez baskın düzenlendi. Daha önceden sağlıksız koşullarda beslediği hayvanlara el konulan ve para cezası kesilen Sadiye Servet G., bu kez hayvan beslemekten men edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, daha önceden yapılan denetimlerde kötü koşullarda beslediği kedi ve köpeklerine el koyarak para cezası verilen Sadiye Servet G.'nin evine 3. kez baskın düzenledi.

Zabıta ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği baskında hayvanseverler de yer aldı. Evde yapılan denetimlerde uygunsuz şartlarda beslenen 1 köpek ve 8 kedi tespit edildi.

Medyumluk yapan Sadiye Servet G., kedileri sokaktan toplayıp, sahip çıktığını söyledi. Sadiye Servet G.'nin, bahçesinde daha önceki denetimlerde yıkılan hayvan padoklarını tekrar yaptırdığı belirlendi.

Sadiye Servet G.'nin evinin önünde toplanan yakınları ve tanıdıkları, hayvanlara el koyma işlemine uzun süre itiraz etti. Hayvanseverlerin de desteği ile 9 hayvan alınarak, belediye barınağına götürüldü.

Daha önce yapılan iki denetimde uygunsuz koşullarda beslediği toplam 27 hayvan için iki kez idari yaptırım uygulandığı ve toplam 9 bin 774 TL para cezası uygulandığı belirlenen Sadiye Servet G.'ye, 3. denetim sonunda tespit edilen 9 hayvan için toplam 3 bin 258 TL para cezası uygulandı.

Sadiye Servet G. ayrıca 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi kapsamında tamamen hayvan beslemekten men edildi.

Rapor: Hayvanlar sağlıksız

Öte yandan belediye barınağına götürülen hayvanların ilk veteriner muayenesi raporu da ortaya çıktı. Raporda köpeğin bir gözünün tamamen diğer gözünün de yüzde 30 oranında gördüğü belirtildi. Hayvanların sağlıksız olduğu belirtilerek, "Kedilerin kan değerlerine bakılarak enfeksiyon durumu olduğu saptandı. Karaciğer ve böbrek değerleri büyük olan iki kedide karaciğer böbrek değerlerinde normal değerin üstünde artış olduğu gözlendi. Tüy ve deri yapıları çok kötü, ağız kokuları var, diş eti yangısı mevcut" denildi.