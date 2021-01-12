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    Erdoğan: Osmanlı döneminde Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmezdi

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Ankara'da 'Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleneksel sporların Türk tarihindeki yerine dikkat çekti. Erdoğan, Osmanlı döneminde Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilmediğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 1.5 yıldır faaliyette olan Geleneksel Sporlar Tesisi'nin açılış töreninde konuştu.

    Tesisin özellikle binicilik, okçuluk ve ata yadigarı güreş gibi sporları öğrenmek, bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen herkes için yeni bir nefes alanı olacağına inandığını söyleyen Erdoğan yaklaşık 1.5 yıldır faaliyette olan tesisin resmi açılışını yapmanın bugüne nasip olduğunu açıkladı. 

    Sadece at, ok ve güreş spor dallarının dahi binlerce yıllık Türk tarihini tek başlarına anlatmaya yetecek zenginliğe sahip olduğunu belirten Erdoğan, atın Türk kültüründeki yerini göstermesi bakımından Dede Korkut Destanı'ndan bir bölüm okudu.

    'Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım'

    Divanu Lügati't Türk'te atla ilgili 180 tabirin yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, Dadaloğlu'nun Aydost Bozlağı'nı hatırlatarak, şöyle konuştu:

    "Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme, genişleme özellikle bu döneme girmiştir. Bu bakımdan at bir medeniyet kurma aracıdır. Osmanlı Devleti ile birlikte sarayın at ihtiyacını karşılamak için Çiflikat-ı Hümayun kurulmuştur. Cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyunun yer aldığı geleneksel sporlarımızın yeniden canlanması bizi memnun ediyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Cumhurbaşkanı olduktan sonra ülkemize gelen misafir devlet başkanlarının karşılama törenlerinde Muhafız Alayımıza bağlı bir atlı birliğimizin de yer almasını temin ettim. Tabii bunları dahi eleştirecek kadar tarih, kültür, medeniyet yoksunu, hatta düşmanı kişiler çıktı. Bundan rahatsız oldular. Aynı zihniyet muhtemelen bu tesisi de eleştirecektir. Varsın eleştirsinler, biz işimize bakalım." 

    'Kültürümüzde ok ve yay zengin anlamlara sahiptir'

    Tarihçilerin bir kısmının Türk milletini 'ordu millet' veya 'asker millet' olarak tarif ettiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Bu tanımın sembollerinden biri at ise diğeri oktur. Kültürümüzde ok ve yay siyasetten sosyal hayata birçok göndermeye sahip zengin anlamlara sahiptir. Yayın merkezi, okun ise uç beyliklerini temsil ettiği siyaset geleneğimizde bu semboller devlet idaresinde hakimiyet nişanesi olarak görülür. Ecdadın okçulukta gösterdiği başarı, dünyaya parmak ısırtacak derecededir. İstanbul'un en önemli yerlerinden birinin, doğduğum büyüdüğüm yer olması bakımından gurur duyuyorum, Okmeydanı olması tesadüf değildir. Osmanlı döneminde Okmeydanı'na abdestsiz ve sarhoş girilemiyordu. Aynı şekilde okçular kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan ediliyorlardı. Okçuluk müsabakaları öncesinde muhakkak Besmele çekilir, Peygamber Efendimize Salavat gönderilirdi. Bu alanda kendini geliştirmek isteyenlerin rekabetle beraber dayanışma, mücadele ve çelebilik hasletlerini de göstermesi gerekiyordu. Aynı değerler tüm spor dallarıyla uğraşanlar için de geçerliydi. Er meydanında yiğitlik gösteren pehlivanın, hayatının diğer kısımlarında da civan mert olması gerekiyordu. Ata sporlarımızı ihya etmek için çalışırken aynı zamanda işte bu değerleri yeni nesillere aktarmayı da hedefliyoruz."

    'Tarihini bilen, ahlaklı gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız'

    Çocukları binicilik, okçuluk ve güreşe yönlendirirken aslında onları kendi medeniyet ve kültür miraslarına sahip çıkmaya davet ettiklerinin altını çizen Erdoğan, "Kendini bilen, tarihini bilen, medeniyetini bilen, inançlı, ahlaklı, erdemli gençler yetiştirmeden geleceğimize güvenle bakamayız. Son dönemde tarihimizi ve kültürümüzü anlatan dizilerin ilgi çekmesinin gerisinde milletimizin geçmişini bilme, tanıma ve yaşatma heyecanı yatıyor. İşte bu anlayışla yılların ihmalini giderecek, ata sporlarımızı insanımıza tanıtacak, özellikle çocuklarımızın tarihlerine sahip çıkmasını sağlayacak her çabaya destek veriyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Dede Korkut, Sarhoş, abdest, Okmeydanı, Osmanlı, At, Güreş, Okçuluk, Ahlak, Tarih, Medeniyet, Gençlik, Ankara, Recep Tayyip Erdoğan
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