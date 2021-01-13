Uber'e erişim engeli kalktı: 'Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba'

Uber Türkiye’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, erişim engelinin bugün itibariyle resmen kaldırıldığı duyuruldu, "Tüm İstanbullulara tekrar merhaba" denildi.

Uber'e uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı.

Uber Türkiye hesabından yapılan paylaşımda, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba" ifadelerine yer verildi.

Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba! #uberyeniden — Uber Türkiye (@Uber_Turkiye) January 13, 2021

​Taksici derneklerinin açtığı davası sonucu Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti. İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin aldığı kararı hatalı bularak Uber'e erişim engelini kaldırmıştı.