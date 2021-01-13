İstanbul'da barajlarda 5 günde yüzde 5'ten fazla artış

İstanbul'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.

İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düştü. Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı. Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.

Yağışların Ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.

Gün gün İstanbul'daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

9 Ocak: 19.16

10 Ocak: 19.56

11 Ocak: 21.13

12 Ocak: 22.10

13 Ocak: 24.66