TBMM’den WhatsApp’a yakın takip: Üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz

Toplantıda, 26 ve 28 Ocak’ta komisyonun yeniden bir araya gelerek; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, BTK, sosyal medya platform kuruluşları, STK’lar ve bilim insanlarının dinlenilmesi kararı alındı.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, WhatsApp’ın devletlere 'dayatma' içinde bulunduğu tespiti yapılan toplantıda, tüm üyelerin imzasıyla durumun kınanması kararlaştırıldı. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili üyelerin imzasını taşıyan ortak metinde, “WhatsApp’la gündeme gelen dijital mecraların mevcut gizlilik politikalarıyla üçüncü taraflara veri paylaşımını doğru bulmuyoruz” ifadeleri yer aldı.
‘Dijital darbe’
Milli yazılım
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, dijital veri güvenliğinin ancak yerli ve milli yazılımla mümkün olabileceğini belirterek, “Bir takım dijital şirketlerin yaratmak istediği yeni bir teba ve dünya var. Buna karşı milli bir yazılımla ancak karşı durulabilir” dedi.
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