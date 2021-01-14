Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer: Günde 400-500 bin kişi aşılanacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin günde 1.5 milyon kişiyi aşılama kapasitesi olduğunu belirterek "Ancak 400-500 bin ile başlamayı öngörüyoruz" bilgisini verdi. Tezer, sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara ise evlerinde aşı yapılacağını söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugün sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılama süreciyle ilgili merak edilen detayları anlattı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Tezer, Türkiye'nin çok hızlı ve etkin şekilde aşı yapabilen bir ülke olduğunu belirtti. "Günde 1.5 milyon kişiyi aşılama kapasitemiz var. Ancak 400-500 bin ile başlamayı öngörüyoruz" bilgisini veren Tezer, "Bu ilk parti sağlık çalışanlarına yetecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii. 1 milyon 300 bin sağlık çalışanımız var. Bizim hedefimiz bunun yüzde 80-90’ını aşılamak ancak bütün bu spekülatif haberlerden sonra ne kadarı aşılanmak isteyecek göreceğiz. Oranın yüksek olmasını diliyorum."

Bir sonraki aşama için "En yüksek risk grubu olan 65 yaş üzerini aşılamak" diyen Tezer, "İkinci etapta hemen 65 üstü tüm vatandaşlar aşılanabilecek mi?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu, gelecek aşı miktarına bağlı. Henüz bilmiyoruz ikinci partide ne kadar geleceğini. Türkiye’de toplam 8 milyon 65 yaş üzeri vatandaş var, bunların 5 milyonu 75+. Öncelik 75 üzerine verilecek. Tabii gelecek miktar hepsini karşılarsa hepsi aynı paket kapsamında aşılanabilecek."

'Sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşlara aşıları evlerinde yapılacak'

Tezer, devletin sağlık ocağına gelemeyecek durumdakileri sistem üzerinden gördüğünü ve takip ettiğini belirterek "Devlet onları sistem üzerinden görüyor, takip ediyor, kronik rahatsızlığı olan, yaşlılıktan ya da başka sağlık sorunları ile evden çıkamayan vatandaşlara aşıları evlerinde yapılacak" bilgisini verdi.

'O aşı iyi, bu aşı kötü yaklaşımı doğru değil'

Tezer, Alçı'nın "65 üzeri için Sinovac’ın yeterince koruyucu olamayabileceği Biontech aşısını beklemek gerektiği gibi bir algı oluştu. Ne dersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu algılar doğru değil Nagehan Hanım. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu çok detaylı bir organizasyon yaptı. İnanın biz bu işi çok iyi kotarma potansiyeline sahibiz. O aşı iyi, bu aşı kötü yaklaşımı doğru değil. Bir an önce mümkün olduğunca çok sayıda vatandaşın aşılanması hepimizin sağlığı için, yeniden normale kavuşmamız için çok önemli."

Tezer, Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde etkinlik oranının yüzde 50.4 çıkmasını da değerlendirdi. "Bakın biz adım adım rakamlar ve sonuçlarla kendi verilerimizi açıklıyoruz. Bu çalışmalar uluslararası kuruluşların denetiminden geçiyor" diyen Tezer, şöyle devam etti:

"Brezilya’da durum sıkıntılı. Oradaki süreci tam olarak bilmiyorum ama erken aşamada aşılanan birinin öldüğü söylendi, sonrasında o kişinin intihar ettiği ortaya çıktı ve politik olarak bir karışıklık oluştu. Ancak açıkladıkları yüzde 50,38’i doğru kabul edecek olursak bile o veri çok hafif semptomu gösteriyor.

'Biz virüsün ağır ya da orta şiddette bir hastalığa yol açmasını engellemesine bakarız'

Ağır ve orta seviyede koruyuculuk yüzde 100, çok hafif seyirde yüzde 50.38, hafif seyirde yüzde 78 bulmuşlar. Bu da aşı olduktan sonra kimsenin ağır ya da orta şiddette hasta olmadığını gösteriyor. Bu çok önemli. Geçiren de çok hafif geçirmiş. Ben yıllardır aşılar üzerine çalışıyorum. Biz virüsün ağır ya da orta şiddette bir hastalığa yol açmasını engellemesine bakarız. Tabii tüm aşılar için geçerli olan bir şey var: Yaş ilerledikçe antikor üretme oranı biraz düşer."

'Aşılar bollaşınca ve çeşitlenince eczanelerde de satılır hale gelecektir'

Alçı'nın özel hastanelerde aşılama sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair yönelttiği sorular ve Tezer'in bunlara verdiği yanıtlar ise şöyle:

- Özel hastanede ya da devletin gösterdiği adresten farklı bir yerde aşı olunamayacak mı?

Olabilecek Nagehan Hanım. Şayet siz özel hastanede aşı olmayı talep ederseniz bu talebinizi sisteme ileteceksiniz, ona göre istediğiniz yer için yeni bir randevu oluşturulacak. Özel hastane de olabilir. Ancak tabi bu durumlarda aynı gün değil, belki yeni bir tarih gerekebilir.

- Özel hastanede olmak için ücret ödemek gerekecek mi?

Hayır ücretsiz ancak bunlarla ilgili detaylar zaman içinde netleşecek. Şu aşamada günlük talepler alınacak diye konuşuldu. Tabii bir süre sonra aşılar bollaşınca ve çeşitlenince eczanelerde de satılır hale gelecektir.

- O dönemde daha garanti olsun diye birkaç farklı aşı yapılmasını önerir misiniz?

Hayır aksine kesinlikle yapılmaması gerekir zira üst üste yapılan farklı aşılar antikor seviyesini olumsuz etkileyebilir.