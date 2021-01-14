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    Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu: 'İnanıyorum ki milletim olumsuz kampanyalara fırsat vermeyecek'

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Sinovac tarafından geliştirilen aşıyı yaptırdı. Aşı hakkında olumsuz kampanyalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ama ben inanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek. Bilimin, irfanın ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" dedi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı. 

    Aşı olduktan sonra ilk mesajını Telegram hesabında paylaşan Erdoğan, "Ben de aşı oldum" dedi.

    'İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz'

    Erdoğan, ilerleyen dakikalarda da kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Aşı olduğu ana dair fotoğrafları yayınlayan Erdoğan, şu notu düştü:

    • "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

    '25-30 milyon doz daha aşı gelecek'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada ise ​tüm siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine aşıyı teşvik etme çağrısında bulundu. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin de kendisiyle beraber Kovid-19 aşısı yaptırdığını bildiren Erdoğan, şu bilgileri verdi:

    • "25- 30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.
    • Bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara Rabbimden şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

    'Şu ana kadar 256 bin kişi aşı oldu'

    • 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar.
    • Aşı için belirlenen süreç de düşük. Bayağı hızlı olunuyor. 5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat. Böyle bir süreç içerisindeyiz.
    • Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım."

    Aşı olduğu ana dair video yayınlandı

    Daha sonra Anadolu Ajansı (AA) tarafından Erdoğan'ın aşı olduğu ana dair video yayınlandı. Burada, aşı hakkında olumsuz kampanyalar yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ama ben inanıyorum ki aklıselim sahibi milletim bunlara fırsat vermeyecek. Bilimin, irfanın ışığında aşıyla en güzel cevabı verecektir" ifadesini kullandı.

    ​Koca: Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı

    Erdoğan'ın aşı olmasının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sırası geldikçe herkesin mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolu aşı. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterilmiş başka ülke var mı, bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı programını anlık, canlı ve şeffaf şekilde götüreceğiz" dedi. 

    Etiketler:
    Koronavirüsle mücadele, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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