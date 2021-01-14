AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini, milletin birliğini ve bütünlüğünü korumaktadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısını bu akşam yaptıracağını duyuran Çelik, "Kendileri toplumdaki tereddütü ortadan kaldırmak için toplantımızdan sonra aşı olmak için ilgili yere geçecektir" dedi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımızın en büyük hassasiyeti vatandaşların virüsten kurtulması, can kayıplarının sona erdirilmesidir" ifadesini kullandı.

Sözlerinin devamında gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Maalesef Türkiye'deki siyasi tartışmalar, 2021'e girerken, bir takım kirli olayları hatıraya getirerek vesayet siyasetinin canlandırılmaya çalışılması son derece üzücüdür.

Birden bire eski Genelkurmay Başkanı'nın çıkıp yaptığı tartışmayla başladı. CHP Genel Başkanı ha bire erken seçim meselesi diyerek siyasi gündem oluşturmaya çalışıyordu. Ardından baş örtüsü yasağı ile maalesef, eski bir CHP'li bakan 28 Şubat mantığını, vesayet mantığını diriltmeye çalışan açıklama yaptı.

Hiçbir darbe mazur gösterilemez, meşru değildir. Hastalıklı mantık, ' Erdoğan ancak büyük felaketle gidebilir ' dedi. Acınası haldeki değerlendirmeler devam etti.

' dedi. Acınası haldeki değerlendirmeler devam etti. Esas üzücü olan, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ' sözde cumhurbaşkanı ' demesi. Gayrimeşru yapılar için bunu dersiniz. 27 Nisan 2007'de muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti.

' demesi. Gayrimeşru yapılar için bunu dersiniz. 27 Nisan 2007'de muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet tartışmasında 'Biz sözde değil özde cumhurbaşkanı istiyoruz' demişlerdi. Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini, milletin birliğini ve bütünlüğünü korumaktadır.

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