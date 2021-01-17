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    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

    Rus Büyükelçi Yerhov'dan TBB Başkanı Fincancı'ya aşı mektubu

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101171043593732-rus-buyukelci-yerhovdan-tbb-baskani-fincanciya-asi-mektubu/

    Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya mektup gönderek, TTB'nin 'Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir' makalesinde Sputnik V aşısına yer verilmemesini eleştirdi.

    Rus Büyükelçi Yerhov, Türk Tabipleri Birliği'nin Kovid-19'a karşı uygulanan aşıların hastalığı önleme etkinliklerine ilişkin verilerin değerlendirildiği 'Aşılar Tüm Canlıların Ortak Değeridir' başlıklı makalede, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısına yer verilmemesini eleştirdi.

    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya mektup gönderen Yerhov, söz konusu makaleyi ilgiliyle okuduğunu ve başlıktaki teze tümüyle katıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

    "Dünyamız, milyonlarca hayat kurtaracak, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını durduracak güvenli ve etkili aşıların geliştirilmesi dahil olmak üzere tüm dünya topluluğunun çabalarının seferber edilmesi sureti ile aşılması mümkün olabilecek eş görülmemiş bir çağrı ile karşı karşıya kalmıştır. Okuduğum değerlendirmenizde, genel olarak 'Sputnik V' olarak bilinen Gamaleya Merkezince geliştirilerek dünyada ilk milli tescil işlemini görmüş 'Gam-Kovid-Vak' aşısının yer almadığı hususu açıkçası hafif bir şaşkınlık yaratmıştır. Böyle bir derleme hangi listeler ve reytingler esas alınarak yapıldığı muallakta kalmıştır."

    'Avrupa Birliği nezdinde tescil süreci başlatıldı'

    ""Makalede anılan diğer ürünlerde olduğu gibi 'Sputnik V'nin etkinliği de yüzde 90'ın üzerinde olup, Rus aşısı koronavirüs hastalığının ağır vakalarına karşı aynı şekilde tam bir koruma sağlamaktadır" diyen Yerhov, şöyle devam etti:

    "Denetlenmiş ve kapsamlı bir şekilde incelenmiş insan adenovirüs vektörleri bazında geliştirilen Sputnik V'nin olduğu gibi adenovirüs aşılarının güvenliği, etkinliği ve kalıcı yan etkilerinin olmaması, son 20 sene içerisinde yürütülen 250’den fazla klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bununla birlikte Sputnik V'nin saklanması için +2 ile +8 Co şartlarının yeterli olması, soğuk depolama zinciri yatırımlarına gerek kalmadan sıradan bir buzdolabında saklanabiliyor olması tartışılmaz avantajlarının bir tanesidir.
    13 Ocak itibari ile 1.5 milyondan fazla kişi Sputnik V aşısı olmuş, aşının kendisi Rusya ile beraber Beyaz Rusya, Sırbistan, Arjantin, Bolivya, Cezayir ve Filistin’de tescil edilmiştir. Avrupa Birliği nezdinde tescil süreci başlatılmış, Ocak ayı içerisinde 9 ülkede daha sertifikasyonun tamamlanması öngörülmektedir. Aşının seri üretimi Rusya’nın dışında ürüne güvenin göstergesi olarak birkaç ülkede daha başlatılmıştır. Geçen yılın Aralık ayında DSÖ nezdinde tescil başvurusu yapılmıştır. Listenizde adı geçen AstraZeneca şirketinin, Rus menşeli ürüne güven duyduğunun açık ifadesi olarak, kendi aşısının etkinliğini artırmak amacı ile Sputnik V aşısını geliştirmiş uzmanlarla bir işbirliği içerisinde olduğunun altını çizmek isbetli olacağı görüşündeyim.
    Tüm bu sıralanan hususlar, Sputnik V'nin dünyadaki uzmanlar tarafından kabul ve takdir edildiğini teyit eder, diğerleri arasında telaffuz edilmemesi doğru olmadığı aşikardır. Siyasi konjonktürün ve ticari kıstasların vatandaşların sağlık menfaatlerinin korunmasının üstünde tutulmamalıdır. Samimi temennimiz şudur ki, Türk Tabipleri Birliği’nin dünya geneli aşı geliştirme 'kumbarasına' ülkemizin kayda değer katkılarına önem vermek için kendine imkan yaratmasıdır."
    Etiketler:
    Rusya, Sputnik V, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği, Aleksey Yerhov
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