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    Fatih Dönmez

    Bakan Dönmez: TANAP’tan bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101211043629448-bakan-donmez-tanaptan-bugune-kadar-yaklasik-91-milyar-metrekup-gaz-akisi-gerceklesti/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "TANAP’tan, 2020'de 4.9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" dedi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan Eğitim Programı'nın açılışında yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine yeni bir muhabbet halkasının eklendiğini söyledi.

    Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik kapasitesini görmek isteyenlerin ortak projelere ve birbirine olan muhabbetine bakması gerektiğini vurgulayarak, "İşte bu birliktelik gücüyle kadim Azerbaycan toprağı Karabağ, asıl sahibinin ellerinde abad olmaya başladı. Kafkasya, bu kardeşliğin gücüyle barış ve huzura kavuştu" ifadelerini kullandı.

    Türkiye ve Azerbaycan arasında teknolojinin, eğitimin ve enerji başta olmak üzere yeni projelerin konuşulduğu bir tablo için kolların sıvandığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

    "Karşılıklı güvene dayanan, uzun vadeli ve büyük ölçekte yatırım gerektiren projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu projelerin tümünün uluslararası boyuta sahip olması da bir başka başarının göstergesi. Bakü-Tiflis- Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarımız dönemin en önemli eserleri olarak ortaya çıkmıştı. Bu projeler başarıyla işledikçe, birlikteliğimiz güç kazandı, kardeşliğimiz pekişti."

    Dönmez, söz konusu projelerin devamında TANAP'tan gaz akışının başladığını hatırlatarak, "TANAP bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken diğer taraftan da Avrupa’nın arz güvenliğinin anahtarı durumuna geldi. TANAP’tan, 2020'de 4.9 milyar metreküp olmak üzere, bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP’la birlikte, TANAP’ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak" değerlendirmesinde bulundu.

    İthal edilen gazın yüzde 24'ü Azerbaycan'dan geldi

    Türkiye'nin geçen yıl ithal ettiği doğalgazın yüzde 24'ünün Azerbaycan'dan geldiğini kaydeden Dönmez, Azerbaycan doğalgazının hem güvenle kullanıldığını hem de bu gazı uluslararası piyasalara sunacak projelerde ortaklıklar gerçekleştirildiğini söyledi.

    Dönmez, Türkiye'de bu hafta kırılan iki doğalgaz tüketim rekorunun yine rekor arzla, kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılandığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

    "2020’nin son günlerinde imza attığımız Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz Nahçıvan’a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerine büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan’ın sanayisi doğal gaz ateşiyle harlanacak."

    Başlatılan eğitim programının önemine de değinen Dönmez, Türkiye'nin enerjide bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

    Dönmez, bu hikayenin Azerbaycan ile de paylaşılacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Piyasa işleyişinden, elektrik piyasasına geçiş aşamalarına, yan hizmetlerden gün öncesi ve gün içi piyasalarına kadar teorik işleyişi hep birlikte ele alacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması, şebekeye entegrasyonu, teknik ve teknolojik birikimimizi değerlendirip Azerbaycan’ın bilgi birikimine katkı sağlamayı planlıyoruz. Böylece Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bilgi akışına ve entelektüel ortaklığa da ciddi bir katkı sağlayacağız. Bakü’de kurulan bir güneş paneliyle Türkiye’deki bir uzmanın bilgi birikimini, İzmir’deki bir rüzgar türbininin teknolojik kodlarını Azerbaycanlı bir teknisyenin emeğiyle birleştirecek, enerjimize enerji, gücümüze güç katacağız."

    Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a verdiği desteğin çok önemli olduğuna değinerek, "30 yıla yakındır işgal altında olan Azerbaycan toprakları azad edilmiştir" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmasının olumlu etkilerinin altını çizen Şahbazov, "Her sahada olduğu gibi enerjide de kardeş Türkiye ile dayanışmamız en yüksek seviyededir" diye konuştu.

    Etiketler:
    Avrupa, Doğalgaz, Azerbaycan Eğitim Programı, Azerbaycan, Türkiye, Fatih Dönmez
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