Ayşe öğretmenden Adalet Bakanı Gül'e: Peki ben neden 'Çocuklar ölmesin' dediğim için 2 kez cezaevine girdim?

Kamuoyunun "Çocuklar ölmesin" şeklindeki çağrısıyla birlikte 'Ayşe öğretmen' olarak tanıdığı Ayşe Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Peki ben neden 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?" diye sordu.

Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla hapis cezası alan ve daha sonra beraat eden öğretmen Ayşe Çelik, kişisel Twitter hesabında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Sosyal medyada tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum, T. C. bir hukuk devletidir" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Çelik, "Peki; ben neden 'Çocuklar ölmesin' dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?" diye sordu.

Peki;

Ben neden "çocuklar ölmesin" dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?#AbdülhamitGül https://t.co/56ULfQgzXC — Ayşe ÇELİK (@aysederancelik) January 21, 2021

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