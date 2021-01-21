Ayşe öğretmenden Adalet Bakanı Gül'e: Peki ben neden 'Çocuklar ölmesin' dediğim için 2 kez cezaevine girdim?

Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin" dediği için 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla hapis cezası alan ve daha sonra beraat eden öğretmen Ayşe Çelik, kişisel Twitter hesabında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün "Sosyal medyada tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum, T. C. bir hukuk devletidir" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.
Çelik, "Peki; ben neden 'Çocuklar ölmesin' dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?" diye sordu.
Peki;— Ayşe ÇELİK (@aysederancelik) January 21, 2021
Ben neden "çocuklar ölmesin" dediğim için 6 aylık ağzı süt kokan bebeğim ile 2 defa cezaevine girdim?#AbdülhamitGül https://t.co/56ULfQgzXC
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