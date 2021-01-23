İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-3 Ağrı Dağı Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'yla mücadele amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, ikincisi Lice'de başlatılan Eren Operasyonları'nın devamı Ağrı Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Operasyona Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel, 59 operasyonel tim katılıyor.