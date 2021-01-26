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    kuru bamya

    Kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu

    © İHA / EREN KAN - MÜKREMİN KAYA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu. Kayseri'de baharatçılık yapan Adil Güler bamya fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, bamyanın işçiliği zor bir ürün olduğunu söyledi.

    İçerisindeki yüksek lif oranı ve besin değerleri nedeniyle tercih edilen kuru bamyanın kilosu 200 TL'yi buldu.

    1 kilo bamya için neredeyse bin tane bamya toplanması gerektiğini söyleyen Baharatçı Adil Güler, bamyanın kurutulması ve toplanmasının zor olduğu için fiyatının yüksek olduğunu ifade etti.

    '20 TL ile günümüzde 4 kişi hiçbir şey yiyemez'

    100 gram bamyanın 4 kişilik bir aileye yetebileceğini söyleyen Baharatçı Adil Güler, şunları söyledi:

    "Bamya 200 TL dediğimiz zaman insanlara fazla gibi geliyor ama değil. Çünkü kimse evine 1 kilo bamya almıyor. Normal 4 kişilik bir aile için 100 gram bamya yeterli geliyor. 100 gram bamya ise 20 TL yapıyor. 20 TL ile günümüzde 4 kişi hiçbir şey yiyemez. 
    Vatandaşlar bamya kaç lira diye soruyor. 200 TL deyince de çok pahalı diye tepki veriyorlar. Ben bamyayı 4-5 sene evvelinde bile 200 TL’ye satıyordum"

    'İşçiliği çok fazla'

    "Çiçek bamya özellikle çok fazla işçiliği olan bir ürün, sabah toplayacaksınız. Belli bir miktarı kurutulur ya da kurutulmadan önce ipe dizilir. Dizildikten sonra tekrardan üzerindeki kuruyan çiçek üzerinden alınır" diye devam eden Güler, "Sizin topladığınız çiçek 10 gram ise bunu kuruttuğunuzda 2 gram kalır. Yani zor ve işçilikli bir ürün ve 1 kilo oluşturabilmek için bin tane bamyayı dizmeniz gerekiyor. Bu da belirli bir işçilik gerektiriyor. Bazı vatandaşlarımız bahçelerinde dikip bize satmamız için getiriyorlar. Biz bu ürünleri 2. sınıf olarak satıyoruz. Çünkü öyle bahçeye dikip kolayca yapılacak bir iş değil bamya üretmek" dedi.

    'Zam beklentimiz yok'

    Güler, "Bamyada herhangi bir üretimde bir sıkıntı yaşanmadığı için bir zam beklentimiz yok. Bamya çok rahat tüketilebilecek ve yararlı bir sebze. Bağışıklık sistemine çok iyi geliyor, sindirim sistemine çok iyi geliyor, şeker hastalığına, karaciğere çok iyi gelen bir sebze. Herkese tavsiye edebileceğim, özellikle kendimin de çok beğenerek yediğim bir yiyecek" diye konuştu.

    Etiketler:
    işçilik, Adil Güler, Kayseri, kuru bamya, Bamya
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