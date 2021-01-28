Ağaçlarını kesen komşusunu fotokapanla yakaladı

Elazığ’ın Baskil ilçesinde yaşayan Ahmet Kürüm, iki ayda 506 ağacını kesen kişiyi yakalamak için üç fotokapan bir güvenlik kamerası aldı. Fotokapanları kuran Kürüm, telefonuna gelen mesajdaki görüntülerden şüphelinin komşusu Ş.A. olduğunu tespit etti.