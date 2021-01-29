Rasim Ozan Kütahyalı: Orhan Pamuk’la fotoğrafımızı paylaştığım için şu an bin pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk ile çektirdiği fotoğrafın sosyal medyada eleştiri konusu olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Kütahyalı, "19 sene önceki 32. Gün videosu ortaya çıkınca Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım. Orhan Pamuk’u çok severim çünkü. O hislerle Ocak 2020’de çekildiğimiz o özel fotoğrafı da paylaştım. Fakat şu an bin pişmanım. Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude bu" ifadesini kullandı.

19 sene önceki 32.gün videosu ortaya çıkınca, Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım. Orhan Pamuk’u çok severim çünkü. O hislerle Ocak 2020’de çekildiğimiz o özel fotoğrafı da paylaştım. Fakat şu an bin pişmanım. Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude bu. — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) January 29, 2021

​Kütahyalı'nın, Pamuk'a yöneltilen eleştirilere konu olan paylaşımı şöyleydi:

"Açıkçası ben de militarist rejim sebebiyle TV’de yayınlanamayan bölüm bu YouTube yayınında ortaya çıkar mı diye umut ettim ama sanırım Rahmetli Birand, TV’de yayınlanan bölümleri arşive kaydediyordu. Pamuk da eyyam bir cevap vermişti. 18 sene sonra biz bunu konuştuk Pamuk’la."