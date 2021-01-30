AK Parti Sözcüsü Çelik: Boğaziçi Üniversitesi’nde sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi'nde başlatılan soruşturmayla ilgili olarak "Sapkın bir grubun kıblemiz Kabe’ye yaptığı saygısızlığı kınıyoruz" dedi. Çelik, "Kıblemize dönük çirkin eylem vicdanlarda mahkum olmuştur. Nefret suçları sadece bir inanca karşı değil tüm insanlığa karşı işlenen suçlardır" ifadesini kullandı.