Altun'dan Boğaziçi açıklaması: Ahlaksızlığı özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki resim sergisinde yere Kabe fotoğrafı serilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Altun, şunları söyledi:

Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır.

Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görüntüler bunun ispatıdır. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 30, 2021

​Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!

Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 30, 2021

​Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan bir resim sergisinde Kabe fotoğrafının yere serildiği gerekçesiyle bazı öğrenciler hakkında soruşturma açıldı ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi.