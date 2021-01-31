Trafikte tartıştığı 3 kadını dövdü: 1 yıl 3 ay hapis cezası paraya çevrildi

Mersin'de geçen yıl merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle 2. Çevri Yolu üzeri Kale kavşağında meydana gelen olayda, trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ile arkadaşı Dilara K., baba ve kızıyla tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın sopayla saldırıya uğradı. Olayın ardından polise başvuran kadınlar, baba ve kızından şikayetçi oldu.

Her 2 tarafın da ifadesi alınırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve ifadelerinde 'küfür' iddialarında bulundular.

Sanık Ali G. hakkında 3 kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın görülen ilk duruşmasında Ali G., mağdur kadınlar Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K. hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Ali G., olay günü karşı taraftaki kadınların kızına saldırdığını öne sürerek kızına yardım etmek için kadınlara elindeki tahta parçası ile birer defa vurduğunu söyledi. Mağdur kadınlar ise sanığın kızının kendilerine saldırdığını, sanığın da sopa ile kendilerine vurduğunu belirtti.

Tarafları dinleyen mahkeme, Ali G.'ye basit yaralama suçundan ayrı ayrı 5'er ay hapis cezası olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Verilen hapis cezası para cezasına çevrildi.

Mağdur kadınların avukatı Hibe Gökalp, verilen cezayı yetersiz bulduklarını kaydederek üst mahkemeye itirazda bulundukları söyledi. Gökalp, "3 kadın müvekkilim trafikte darbedildi. Olay görüntülerle sabit olmasına rağmen 3'er bin TL para cezası verildi. Verilen ceza yetersizdir. Üst mahkemeye itiraz ettik" dedi.