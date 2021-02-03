RTÜK Başkanı Şahin: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz

RTÜK Başkanı Şahin, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili Halk TV'nin yaptığı yayınlar üzerine kendisine yapılan şikayete yanıt verdi. Şahin, yanıtında "Provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz. Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadesini kullandı.