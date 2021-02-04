'Türkiye'de yatırım yapan yabancıların yüzde 93'ü gayrimenkulü elinde tutuyor'

GİGDER, Türkiye’de yabancı yatırımcıların gayrimenkule ilgisini ölçmek bir saha araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, yatırımcıların yüzde 92.7’sinin gayrimenkullerini elinde tuttuğu, mülkiyet süresinin ise 5.7 yıl olduğu ortaya çıktı.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancı yatırımcıların eğilim ve beklentilerini ölçümlemek için yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

48 ülkeden yatırımcıların katıldığı araştırmanın Türkiye'de yabancı yatırımcıların gayrimenkule ilgisini ölçen araştırmaya göre; Türkiye'de gayrimenkul alan yatırımcıların yüzde 92.7’si gayrimenkullerini elinde tutmayı sürdürüyor.

Ortalama mülkiyet süresinin 5.7 yıl olduğu ortaya çıkan araştırmaya göre, Türkiye’ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1’i vatandaşlık amaçlıyor. Bu veriler, yabancıların her şeye rağmen,Türkiye’de gayrimenkule güvenle yatırım yaptığını, vatandaşlığın ise yatırım kararını belirleyen tek faktör olmadığını gösteriyor.

Araştırmada yabancı yatırımcıların Türkiye’de satın aldığı gayrimenkul türlerinde ödedikleri ortalama tutar ise 161.500 dolar olarak belirtilirken, rakam sadece konut segmentinde 150.750 dolar olarak yer alıyor.

'Yabancılar Türkiye gayrimenkul piyasasına güvenle bakıyor'

GİGDER’den yapılan açıklamada, "Yabancı yatırımcıların Türkiye’de geçirdikleri süre 2.8 ay/yıl, gayrimenkul sayısı ise 1.66 adet. Bir başka deyişle yabancılar global piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye gayrimenkul piyasasına güvenle bakıyor" ifadeleri yer aldı.

Verileri değerlendiren GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, "Bugüne kadar sektörde yabancıya satışla ilgili TÜİK’in aylık ve yıllık satış verileri ile sektör profesyonellerinin deneyimlerinin dışında yabancı yatırımcıların eğilimlerini, tercihlerini, karar alma mekanizmalarını detaylı olarak analiz eden, bunları bilimsel bir dayanağa oturtan bir saha araştırmasının olmaması GİGDER olarak bizi harekete geçirdi" diye konuştu.

'İngiltere hem rakip hem ilham veren bir pazar'

Araştırma ile literatürleri tarayarak bir dizi analizle ülke ve pazar dinamiklerini ve yatırımcı eğilimlerini görerek sektörün ve Türkiye’nin tanıtımına yön verecek stratejileri ve pazarları belirlediklerini kaydeden Akbal, şu ifadeleri kullandı:

'Yatırımcıların yaş ortalaması 50.6'

belirten AGS Global Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler ise Türkiye’den en çok konut alan Irak, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Almanya başta olmak üzere geniş bir coğrafyanın ele alındığı araştırmada, yönetici, mühendis, iş insanı, doktor ve emeklilerin ağırlıkta olduğu yatırımcıların yaş ortalamasının 50.6 olarak belirlendiğini söyledi.

'Yabancıya konut satış payı yüzde 2.7'ye çıktı'

Araştırma verileri arasında diğer önemli 6 başlık ise şöyle yer alıyor:

Yaklaşık 400 milyar doları bulan dünya gayrimenkul pazarı içerisinde yabancı yatırımlarının payı yüzde 2.6-3 civarında seyrediyor. İngiltere bu pazar içinde 48 milyar dolarlık yatırım çekerek yüzde 13.9 pay alırken, Türkiye 6.85 milyar dolar ile yüzde 10.6 seviyesinde paya sahip bulunuyor. Türkiye’de 2015 yılında yüzde 1.7 olan yabancıya konut satışı oranı ise 2020 yılı sonunda yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.

Türkiye’ye gayrimenkul yatırımlarının son yıllarda artmasının bir diğer sebebi vatandaşlık edinimi. Bununla birlikte Türkiye’ye yatırım yapan 4 yabancıdan sadece 1’inin vatandaşlık amaçladığını gösteren araştırma, Türkiye’de gayrimenkul satın alma kararını etkileyen en büyük faktörün vatandaşlık edinmek olmadığını gösteriyor.

Verilere göre, katılımcıların yüzde 75.4’ü Türkiye’ye yatırım sürecinde herhangi bir vatandaşlık başvurusu yapmadığını ya da vatandaşlık almadığını ifade ederken, Türkiye’den gayrimenkul satın alan yatırımcıların yüzde 14.6’sı ‘Türk vatandaşlığına’ başvuru sürecinde olduğunu ifade ediyor. Araştırmaya katılan her 10 yatırımcıdan 1’i, gayrimenkul yatırımları sonucunda T.C. vatandaşlığı alma sürecini tamamladığını belirtiyor.

'Yabancı için ilk yatırım yüzde 61 ile en fazla İstanbul’a'

© AP Photo / Mark Lennihan Yabancıya konut satışı yılın ilk yarısında 20 bine yaklaştı Antalya, yüzde 3.7 ile Trabzon takip ediyor. İlk 5’teki sıralamayı yüzde 2 ile Kemer ve Alanya ve yüzde 1.2 ile Yalova izliyor.

Antalya, yüzde 3.7 ile Trabzon takip ediyor. İlk 5’teki sıralamayı yüzde 2 ile Kemer ve Alanya ve yüzde 1.2 ile Yalova izliyor. İlk satın alınan gayrimenkul türünün yüzde 90.4 oran ile ‘daire’ olarak belirtildiği araştırmada, onu sırayla müstakil ev-villa, ticari gayrimenkul, bina, öğrenci yurdu ve arazi izliyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de satın aldığı gayrimenkul türleri ışığında, ödedikleri ortalama tutar 161 bin 500 dolar olarak belirtilirken, rakam sadece konut segmentinde 150 bin 750 dolar olarak yer alıyor.

Araştırmaya göre, yatırımcıların bu noktada ilgisi ise ağırlıkla yeni projelerde. Araştırmaya katılanların yüzde 57.2’sinin sahip olduğu gayrimenkuller ‘yeni’ iken, yüzde 31.8’inin gayrimenkulü inşaat halinde, yüzde 11’i ise ikinci el.

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