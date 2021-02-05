Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Süt ve dönerden sonra ekmek

'Süt banyosu' ve 'dönerle dans' skandallarının ardından tepki çeken bir görüntü de Mersin'den geldi.

TikTok uygulaması üzerinden paylaşılan görüntülerde bir kişi, fırında pişirilmesi için tepsiye dizilen ekmek hamurundan birinin arasını açıp dondurma koyuyor.

Fırından çıkan ekmeğin ortasını açan kişinin, çıkardığı dondurma çubuğunu yaladığı görülüyor.

Bir kullanıcı, görüntülerle ilgili "Ekmek üretimini oyuncağa çevirip kamu sağlığını tehdit eden bu şahsa dur der misiniz? Bu kişi Tiktok üzerinden benzer videolar çekerek halk sağlığını riske atmaktadır. Söz konusu işletmenin tespiti için Mersin Tarım Orman İl Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz" paylaşımını yaptı.

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.