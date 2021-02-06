Altun'dan sosyal medya kısıtlamalarına tepki: Asla izin vermeyeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın son günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullanarak, 'demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021

​'Dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir' diyen Altun, şu ifadeleri kullandı:

Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı “sanal kaotiklik” illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir.

Küresel sömürü düzeninin bir başka faaliyet kolu olan bu platformlar “zihin ve değerler sömürüsünde” üzerine düşeni çok iyi yapmaktadır. Bu keyfîliğin ve cüretin sonu tüm değerlerin bir bir silindiği ve zihinlerin yalanlarla tutsak edildiği bir dünyadır. Asla izin vermeyeceğiz.

Twitter, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve LGBT'ye yönelik sözleri ifadeleri nedeniyle Soylu'nun toplam 4 tweetine kısıtlama getirmiş, 'nefret suçu' ve 'taciz içeren davranış' etiketi koymuştu.

Bahçeli'nin de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolarla ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirilmişti. '