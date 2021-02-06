Türk öğrencilerden Çin liderine mektup

Çin'de 400'ü aşkın Türk öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Öğrenci Birliği (TÖB) eğitim ve burs sorunlarının çözülmesi için yoğun bir kampanya başlattı.

Çin'de öğrenim gören Türk öğrenciler, Kovid-19 salgınının sürmesi nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor.

Oda.Tv'nin haberine göre Çin'de 400'ü aşkın Türk öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Öğrenci Birliği (TÖB) eğitim ve burs sorunlarının çözülmesi için yoğun bir kampanya başlattı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e verilmek üzere imza toplayan, anket ve çevrimiçi toplantılarla öğrencilerin öncelikli sorunlarını belirleyen TÖB, Çin Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Shi Ruilin ile öğrencileri çevrimiçi bir toplantıda bir araya getirdi.

Toplantıda, Pekin Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimini sürdüren Pekin TÖB Başkanı Mustafa Altınkaya, Çin'in salgını kontrol altına alarak insanlığa büyük hizmette bulunduğunu ifade etti ve Çin'de hayatın normale dönmesi için yapılan girişimleri takdirle karşıladıklarını belirtti.

Toplantı sonunda Müsteşar Shi Ruilin, Türk öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini, Çin’deki yetkili kuruluşlara talepleri iletip somut adımlar atacaklarını söyledi.

Seslerini Çin makamlarına duyurmaya çalışan TÖB, yüzden fazla öğrencinin imzasıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de bir mektup yazarak taleplerini iletmişlerdi.

Başkan Şi'ye mektupta Çin'in salgınla yürüttüğü başarılı mücadeleyi kutlayan öğrenciler, kendileri ile ilgilenen üniversite hocalarına teşekkür etti. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne de salgının başından beri Çin'de okuyan Türk öğrencilerin sorunlarına yakın ilgi gösterdikleri için teşekkürlerini iletti.

Türk öğrencilerin talepleri ise şöyle: