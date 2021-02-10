Ayasofya baş imamı: 1921 ve 24 anayasalarında laiklik yoktu, Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çıkışı sonrası yapılan yorum ve tartışmalara camiye çevrilen Ayasofya'ya baş imam olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın da katıldı.

Boynukalın, anayasada laiklik maddesine yer verilmemesi gerektiğini savundu.

Boynukalın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinden biri olan laikliğin yeni anayasada yer almamasını istedi. Boynukalın, Twitter hesabından, “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadelerini kullandı.

Ayasofya baş imamı mesajını "#AnayasadaİslamOlsun" etiketiyle bitirdi.

1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu.

Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün#AnayasadaİslamOlsun — Mehmet Boynukalın محمد بوينوكالن (@M_Boynukalin) February 10, 2021

​