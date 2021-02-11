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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: 'Clubhouse' resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda, girmemle çıkmam bir oldu

    © Fotoğraf : Twitter
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    Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Clubhouse uygulamasına yönelik olarak, "Resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet Gazetesi genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında son dönemde popülerleşen sosyal medya uygulaması Clubhouse'a değindi.

    Uygulamayı eleştiren Hakan, "Dedikodu orada... İftira orada... Özel hayata saldırı orada... Ağza geleni söyleme orada... Haysiyet cellatlığı orada... Çirkin gıybet orada... İsim vererek aşağılık yalanlar uydurma orada... 'Clubhouse' denilen bu yer, resmen leş bir pislik yuvası haline dönüşmüş durumda. İşte tam da bu yüzden... Girmemle çıkmam bir oldu" ifadelerini kullandı.

    'Bu nedir Allah aşkına?'

    Hakan ayrıca, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın Boğaziçi eylemleriyle ilgili kullandığı ifadelere de tepki gösterdi. "Bu adamın yaptığı bu açıklamada, halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işlenmiş olmuyor mu?" diyen Hakan şunları söyledi:

    © DHA
    Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı: Biz eylem falan yapmayız, gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz
    "Bu nedir Allah aşkına? Boğaziçi gerilimi bitmesin diye mi yapılıyor bu tür provokasyonlar?mBir ilahiyat dekanına yakışıyor mu böyle bir tehdit dili? Böyle bir adamın yönettiği ilahiyattan sevgi dili nasıl çıkacak? 'İşi bitiririz' derken ne demek istiyor bu dekan? Kesecek mi? Öldürecek mi? Katliam mı yapacak? Buradan YÖK’e soruyorum:

    Bu adam, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı unvanını kullanmaya devam edecek mi?

    Buradan savcılara soruyorum: 

    Bu adamın yaptığı bu açıklamada, halkı kin ve nefrete sürükleme suçu işlenmiş olmuyor mu?"

    Dekan Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi için yapılan eylemlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söylemişti: 

    “Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

    Etiketler:
    Eleştiri, açıklama, Clubhouse, Ahmet Hakan
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