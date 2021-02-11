Fatih Altaylı'dan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı'na: Ya bir de Ay'a cami isteseydi?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'ın "Ezan sesini fiili olarak, uzaydan Dünya'ya dinletelim. Tarihe not düşelim" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak "Beyefendi izanlı ve muhafazakar davranmış. Ya bir de Ay'a bir cami isteseydi?" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal'ın Milli Uzay Programı'nın tanıtımı sonrası yaptığı "Ezan sesini fiili olarak, uzaydan Dünya'ya dinletelim. Tarihe not düşelim" açıklamasını değerlendirdi.

'İsteyenin bir yüzü' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Dünkü yazımda biraz da gırgır olsun diye 'Amaç ne, Uzay’da namaz kılmaya mı gideceksiniz?' diye sordum ve 30 yıl önce bu işin yapıldığını ilk Türk ve Müslüman kozmonotun 1991’de uzaya giderken yanında bir de Kuran götürdüğünü anlattım" diye başlayan Altaylı, şöyle devam etti:

"Ve beklediğimiz talep Diyanet Vakıf-Sen Başkanı'ndan geldi. Beyefendi, Uzay'dan Dünya’ya yönelik ezan yayını yapmasını önerdi 'Cacabey'imizin.

Oysa bildiğimiz, daha doğrusu bize anlatılan kadarı ile Uzay'da zaten ezan okunuyordu ve aya ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong uzayda ezan sesi duyduğunu söylemişti.

'Beyefendi izanlı ve muhafazakar davranmış'